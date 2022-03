Toter Al-Kaida-Boss : Rückt Obama die Osama-Bilder heraus?

Die US-Regierung hält einige Aufnahmen des toten Osama Bin Laden offenbar für unbedenklich genug, um sie zu veröffentlichen. Ein Schelm, wer dabei an Wahlkampf denkt.

Nach der Tötung von Osama Bin Laden im pakistanischen Abbottabad in der Nacht zum 2. Mai 2011 kursierten im Internet Fotos der angeblichen Leiche des Al-Kaida-Chefs. Diese erwiesen sich bald als Fälschungen. Die echten Aufnahmen des toten Bin Laden blieben auf Anweisung von US-Präsident Barack Obama unter Verschluss. Die «grauenvollen und drastischen Bilder» der tödlichen Kopfwunde könnten «Gewalt und Racheakte gegen die USA provozieren», so die Begründung des Geheimdienstes CIA.

Die konservative Organisation Judicial Watch verlangte darauf mit einer Klage die Veröffentlichung der laut CIA insgesamt 52 Fotos und Videos. Nun sieht es so aus, als könnte diese zumindest teilweise erfolgen. Dies schließt Dan Metcalfe, ein ehemaliger hoher Beamter des Justizministeriums, aus der Klageantwort der US-Regierung, wie er gegenüber «The Atlantic Wire» erklärte. Darin werde die Möglichkeit erörtert, dass einzelne Aufnahmen keine Gefährdung der nationalen Sicherheit darstellten, so Metcalfe. Eine Herausgabe wäre deshalb nicht nur möglich, sondern sogar «rechtlich erforderlich».

Es könnte sich um Bilder handeln, die vor der Beisetzung Bin Ladens im Arabischen Meer gemacht wurden, spekuliert Dan Metcalfe. Tatsächlich könnte die Leiche des Terrorbosses zu diesem Zweck so weit präpariert worden sein, dass kein allzu drastischer Eindruck mehr entsteht. Wie es weitergeht, bleibt vorerst offen. Judicial Watch hat bis zum 8. Februar Zeit, eine Antwort auf die Argumentation der Regierung einzureichen.

Barack Obamas Pressesprecher Jay Carney erklärte am Dienstag, der Präsident habe seine Haltung zu den Fotos nicht geändert. Konservative Blogger spekulieren jedoch, es handle sich um einen kalkulierten Schachzug des Weißen Hauses, um die Bilder im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl 2012 veröffentlichen zu können. Tatsächlich ist die Tötung von Amerikas Staatsfeind Nummer 1 einer der größten Erfolge in Obamas Amtszeit. Da kann es nicht schaden, dies den Wählern in Erinnerung zu rufen.