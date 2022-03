Der Vorfall ist in Spanien ein heißes Thema, denn Xavier Novell ist in seiner Heimat eine äußerst kontroverse Figur. Im Jahr 2010 war er im Alter von 41 Jahren zum jüngsten Bischof Spaniens in Solsona in der nordöstlichen Region Katalonien ernannt worden. Schon bald interessierte er sich für Exorzismen, setzte sich für Konversionstherapien für Homosexuelle ein und bezeichnete Schwangerschaftsabbrüche als «das größte Genozid der Weltgeschichte».