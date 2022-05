«Partygate» : Rücktritt im Innenministerium wegen «vergifteter Kultur»

Wegen der «Partygate»-Affäre um illegale Lockdown-Feiern in der Downing Street hat ein Abgeordneter der britischen Tory-Partei von Premierminister Boris Johnson seinen Posten im Innenministerium gekündigt. Paul Holmes zeigte sich am Freitag «schockiert und verärgert» über die Enthüllungen des Untersuchungsberichts und verurteilte «tiefes Misstrauen» und die «vergiftete Kultur» in der Regierung.