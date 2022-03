«Ich bin der Boss» : Rücktritt nach der WM? Das sagt Superstar Ronaldo

Hängt Cristiano Ronaldo nach der WM die Fußballschuhe an den Nagel? Der Portugal-Superstar äußert sich jetzt zu den Gerüchten.

Cristiano Ronaldo hat seine Zukunft nach einer möglichen Teilnahme an der WM in Katar offen gelassen. «Nur ich werde über meine Zukunft entscheiden, niemand sonst. Wenn ich gerne weiterspielen will, spiele ich weiter. Wenn nicht, dann nicht», sagte der Superstar am Montag in Porto. Im Estadio do Dragao spielt der 37-Jährige am Dienstag mit Portugal gegen Nordmazedonien um eines der letzten Tickets für die WM in Katar. Sollte Portugal das Playoff-Finale verlieren, würde Ronaldo möglicherweise nie mehr bei einer Weltmeisterschaft spielen. «Ich bin der Boss. Punkt», sagte er zur Frage nach seiner Zukunft.