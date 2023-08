Rücktrittsforderung: «Hat uns Ar***löcher genannt» – Druck auf Spanienboss steigt

Wegen der Kuss-Affäre um Verbandsboss Luis Rubiales bei der Siegerehrung der spanischen Fußball-Weltmeisterinnen in Australien hat der spanische Fussballverband RFEF in Madrid eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Das Treffen aus Anlass «der Vorfälle bei der Preisverleihung der Frauen-Weltmeisterschaft» werde am Freitag ab zwölf Uhr in der «Stadt des Fußballs» in Madrid stattfinden, teilte der RFEF mit. Zudem habe man eine interne Untersuchung eingeleitet.