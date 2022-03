Atomwaffen : Rüstungsdeal mit Sprengkraft

Die deutsche Bundesregierung hat Ärger wegen einer U-Boot-Lieferung nach Israel: Jerusalem rüstet die Schiffe angeblich um, damit sie Atomwaffen abfeuern können.

Sechs Schiffe bis 2017

Israel äußert sich offiziell nicht zur Existenz seines Nuklearwaffenprogramms. Die deutsche Regierung zieht sich deshalb darauf zurück, dass sie nichts von einer atomaren Bewaffnung wisse. Die U-Boote werden von der «Howaldtswerke-Deutsche Werft» in Kiel gebaut, die zu «ThyssenKrupp Marine Systems» gehört. Drei Schiffe sind bereits geliefert, drei weitere werden bis 2017 übergeben. Zudem erwägt Israel laut «Spiegel», drei weitere U-Boote zu bestellen.

Exportbedingungen nicht erfüllt

Auch die Grünen kritisieren das Verhalten der Bundesregierung bei U-Boot-Lieferungen an Israel. Es sei verwunderlich, dass die Bundesregierung ihre eigenen Bedingungen nicht ernst nehme, sagte der Grünen-Bundestagsfraktionsvorsitzende Jürgen Trittin der Zeitung «Die Welt».

Trittin erinnerte daran, dass die Bundesregierung die Lieferung des letzten von drei U-Booten der Dolphin-Klasse davon abhängig gemacht habe, dass die israelische Siedlungspolitik geändert, der Bau eines Klärwerks in Gaza ermöglicht und die Rückzahlung palästinensischen Geldes an die Palästinenser-Behörde endlich vollzogen werde. «Israel hat jedoch nur diese dritte Bedingung erfüllt, nicht die beiden anderen», sagte er. Wenn nun trotzdem das dritte U-Boot geliefert werde, schienen der Regierung ihre eigenen Bedingungen nicht wichtig zu sein.

Regierung spricht von «Spekulationen»

Die Bundesregierung selbst hat die umstrittene Lieferung verteidigt. «Die Bundesregierung steht mit der Lieferung von U-Booten an Israel in der Kontinuität ihrer Vorgängerregierungen», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. «Die Lieferung erfolgt ohne Bewaffnung; an Spekulationen über die spätere Bewaffnung beteiligt sich die Bundesregierung nicht.