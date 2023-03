Über halbes Jahr: Rugby-Schiedsrichterin verheimlicht aus Angst Schwangerschaft

1 / 5 Als die Schiedsrichterin Holly Wood letztes Jahr von ihrer Schwangerschaft erfuhr, machte sie sich große Sorgen. Ben Whitley Sie befürchtete, dass ihr der nationale Rugbyverband (die Rugby Football Union) das Ausüben ihres Jobs als Schiedsrichterin verbieten würde. Ben Whitley So arbitrierte sie Spiele mit einem Kind im Bauch – über ein halbes Jahr lang. Ben Whitley

Rugby-Schiedsrichterin Holly Wood pfiff 46 Spiele (25 als Schiri, 21 Assistentin) mit einem Kind im Bauch. Dies verriet sie in einem Bericht des «Telegraph», der hohe Wellen schlug. Als die 30-Jährige vergangenes Jahr von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte, machte sie sich große Sorgen. Sie befürchtete, dass ihr der nationale Rugby-Verband (Rugby Football Union) das Ausüben ihres Jobs als Schiedsrichterin verbieten würde: «Die hätten sich wahrscheinlich in die Hose gemacht, weil so etwas noch nie gemacht wurde.»

Auch wegen finanzieller Bedenken hielt sie ihre Schwangerschaft lange geheim. Mutterschaftsurlaub ist im männerdominierten Sport noch Neuland. Am Ende vergingen so über sechseinhalb Monate Rugby-Alltag, bevor die Britin am vergangenen Wochenende ihr vorläufig letztes Spiel leitete. Es sei eine «großartige Partie» gewesen, ihre Bauchmuskeln hätten sich beim Sprinten aber etwas verspannt.

Keine Angst auf dem Platz

«Wenn man schwanger wird, weiß man nicht, ob man auf dem Platz plötzlich Angst haben wird», schilderte die ehemalige Profi-Spielerin. Ihre Einstellung habe sich aber kaum geändert. Zuvor habe sie zwei Jahre lang versucht, schwanger zu werden und sich in der Zeit eingehend über Risiken informiert: «Ich habe über Sportlerinnen gelesen, die weiterhin auf hohem Niveau trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen.»