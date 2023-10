Rugby-WM: Fidschi-Star erfährt vor Spiel von Tod seines kleinen Sohnes

1 / 3 Rugby-Profi Josua Tuisova beklagt den Verlust seines Sohnes. IMAGO/Colorsport Statt nach Fidschi zur Beerdigung zu reisen, bleibt der 29-Jährige bei der Nationalmannschaft. IMAGO/Action Plus Auf Clubebene spielt Tuisova seit Jahren in Frankreich. IMAGO/PanoramiC

Fidschis Rugby-Spieler Josua Tuisova (29) trauert um seinen siebenjährigen Sohn Tito. Dieser war vergangene Woche nach langer Krankheit verstorben und wurde am Dienstag in seiner Heimat beigesetzt – dies allerdings in Abwesenheit seines Vaters.

Zurzeit steht Tuisova mit Fidschi an der Rugby-WM in Frankreich im Einsatz. Laut Medienberichten aus dem ozeanischen Land soll er sich entschieden haben, bei der Mannschaft zu bleiben und so auf die Beerdigung seines Sohnes zu verzichten. «Er hat darum gebeten, dass wir nicht darüber sprechen. Also bleibt es privat und wird nicht besprochen», erklärte Nationaltrainer Simon Raiwalui am Dienstag an einer Pressekonferenz.

Tuisova soll vom Tod seines Sohnes erst kurz vor dem dritten WM-Gruppenspiel am letzten Samstag gegen Georgien (17:12) erfahren haben. Sein Vater überbrachte ihm die traurige Nachricht. Mit Tuisova auf dem Platz drehte Fidschi einen 0:9-Rückstand noch in einen Sieg. Damit reicht im letzten Gruppenspiel gegen Portugal ein Punkt, um erst zum dritten Mal überhaupt in das WM-Viertelfinale einzuziehen.