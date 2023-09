Deutschland: Lena Meyer-Landrut übt für ihre neue Ausbildung an Bananen

Die Sängerin übt an synthetischer Haut und Bananen, wie man tätowiert. Das neue Hobby will sie sich aber nicht zum Beruf machen.

Lena Meyer-Landrut überrascht ihre Fans mit einer neuen Passion. Sie «hat Bock» darauf, das Tätowieren zu erlernen und macht dafür gerade eine Ausbildung, wie sie im SWR 3 Podcast «1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit» verrät . Will die Sängerin etwa das Mikrofon an den Nagel hängen? Nein, ganz und gar nicht. Die Ausbildung mache sie eher, weil sie die Kunst mit der Nadel als eine neue Passion betrachtet: «Ich bin sozusagen ein Hobbygirl, ich habe gerne Hobbys und dann finde ich das cool, dass ich tätowieren kann.»

Doch einfach so in die Ausbildung einsteigen konnte sie nicht. Zuvor musste sie mit einer Zeichnung einen Bewerbungsprozess durchlaufen, bevor sie die Zulassung für die Online-Kurse erhalten hatte. Für die Kosten des Lehrgangs kommt Lena selbst auf, wie sie verrät. Weiter berichtet die Musikerin, dass sie «an synthetischer Haut oder Bananen» übt. «Und dann – glaube ich – kriegt man so ein Zertifikat. Anschließend ist man dann Tätowiererin», meint sie weiter – bis dahin dauert es allerdings noch ein wenig. Ob sie ihre Zukunft «in diesem Gebiet» sehe, beantwortet Lena Meyer-Landrut nicht.

Lena Meyer-Landrut hat ein Tattoo – und hasst es

Mit 18 Jahren ließ sich die heute 32-Jährige eine heraldische Lilie und die Worte «To Love And To Be Loved» – zu Deutsch: «lieben und geliebt werden» – auf die Innenseite ihres linken Oberarms tätowieren. Später ergänzte sie noch einen Hirschkopf mit großem Geweih. Motive, die die Sängerin mittlerweile bitter bereut, wie sie im «Digster Pop»-Quiz auf Youtube vor einiger Zeit zugegeben hatte: «Ich würde es mir nicht nochmal machen. Bitte verurteilt mich nicht. Es ist über zehn Jahre her und ich würde es auch jetzt nicht mehr machen», sagte sie und betonte: «Man kann ruhig sagen, dass das eine Katastrophe ist.»