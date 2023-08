Ruhiger Flug: Airline führt eine kinderfreie Zone ein

Instagram/20min

Ob für die Eltern oder andere Passagiere an Bord: Schreiende Babys und Kinder können eine herausfordernde Situation im Flugzeug darstellen. Ganz besonders auf Langstreckenflügen. Dem will die niederländische Airline Corendon entgegenwirken und führt deshalb in einer Testphase eine kinderfreie Zone an Bord ihres neuen Airbus A350 ein.

Was nervt dich an Bord eines Flugzeugs am meisten? Laute und respektlose Mitreisende. Schlechter und unfreundlicher Service. Schreiende Kinder. Verspätungen. Mich bringt so schnell nie etwas aus der Ruhe. Alles – deshalb fliege ich gar nicht erst. Etwa anderes.

Diese kommt erstmals ab dem 3. November auf der neunstündigen Strecke zwischen Amsterdam und der Karibikinsel Curaçao zum Einsatz. Zu diesem Zweck werden die Sitzreihen eins bis zwölf in eine «Adults-only-Zone» umgewandelt. Die 93 Plätze sind ausschließlich Passagieren ab 16 Jahren vorbehalten und kosten umgerechnet 45 Euro pro Sitz.

Wer es extra gemütlich mag, kann sich auch einen der neuen XXL-Sitze in der Nähe des Notausgangs mit mehr Beinfreiheit für 100 Euro leisten. Die kinderfreie Zone befindet sich im vordersten Teil des Flugzeugs und ist durch Vorhänge sowie Wände vom Rest der Kabine abgetrennt – darüber, wie gut diese Maßnahmen helfen, um Geräusche aus den hinteren Reihen abzuschirmen, macht Corendon allerdings keine Angaben. Sollte die «Adults-only-Zone» auf Anklang stoßen, kann sich die Airline vorstellen, diese auch auf andere Flugrouten auszuweiten.

Auch andere Airlines setzen auf kinderfreie Bereiche

Corendon ist zwar die erste europäische Airline, die eine kinderfreie Zone einführt, neu ist das Konzept jedoch nicht: So kannst du beispielsweise bei der malaysischen Fluggesellschaft Air Asia X bereits seit zehn Jahren auf gewissen Strecken die Kategorie «Quiet Zone» (also Ruhezone) buchen. Diese ist für Fluggäste ab zehn Jahren buchbar und umfasst insgesamt sieben Sitzreihen, in denen explizit um Ruhe gebeten wird.

Des Weiteren ist die Beleuchtung dieses Bereichs gedimmt und ein früher Essens-Service ist verfügbar. Die Reservierung eines Standardsitzes kostet 45 Euro, einen Platz mit mehr Bewegungsfreiheit gibts für 100 Euro. Und auch die Airline Scoot aus Singapur bietet die Kategorie «Scoot-in-Silence» an, in welcher Passagiere erst ab zwölf Jahren erlaubt sind – dadurch verspricht sie weniger Störungen. Die Preise eines Sitzplatzes in der kinderfreien Zone variieren je nach Route und Datum.