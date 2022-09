Luxemburg : Rund 1300 Kinder sind in Pflegefamilien untergebracht

1299 Kinder in Luxemburg – so die letzte Erfassung im Oktober 2021 – leben nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern. 772 der davon leben demnach in Heimen, 527 in Pflegefamilien. «Etwa die Hälfte der Pflegefamilien haben Kontakt zu den leiblichen Eltern des Kindes», erklärt Bildungsminister Claude Meisch (DP).