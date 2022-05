Saarland : Rund 2000 Menschen demonstrieren am Tag der Arbeit in Saarbrücken

SAARBRÜCKEN – Zum Tag der Arbeit haben am Sonntag rund 2000 Menschen in Saarbrücken an einer Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes teilgenommen.

An der Demo zum «Tag der Arbeit» nahmen in Saarbrücken rund 2000 Menschen teil. Symbolfoto: Axel Heimken/dpa-Bildfunk

Unter dem Motto «GeMAInsam Zukunft gestalten» wollten die Teilnehmer ein Zeichen für Frieden, Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt setzen. Auch Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hatte zuvor ihre Teilnahme angekündigt.

«Wir müssen bestehende Arbeitsplätze im Saarland möglichst erhalten und zugleich neue schaffen», erklärte Rehlinger. «Die Herausforderungen, vor denen wir im Saarland stehen, lassen sich nur gemeinsam meistern. Dafür sind starke Gewerkschaften und die Mitbestimmung wichtig: Kein Wandel ohne Beteiligung der Beschäftigten.» Nach Polizeiangaben verlief die Demonstration in Saarbrücken zunächst friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.