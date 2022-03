In Luxemburg-Stadt : Rund 2900 Wohnungen stehen leer

LUXEMBURG - Wer in der Hauptstadt schon einmal nach einer (bezahlbaren) Wohnung gesucht hat, weiß, wie schwierig dies ist. Dabei wird viel Wohnraum gar nicht genutzt.

Bürger ziehen es vor, in die Wohnungen oder Häuser in abgelegenen Stadtteilen der Hauptstadt einzuziehen. Editpress

Immer weniger Wohnungen werden im Zentrum von Luxemburg-Stadt gebaut. Die Bewohner ziehen es vor, sich in den abgelegenen Stadtteilen der Hauptstadt niederzulassen. Nun will der neugewählte Bürgermeister Xavier Bettel die Situation verbessern: Zu wenig habe seine Partei dafür in der Vergangenheit gemacht, findet er. «Das ist kein politisches Ziel. Wir wollen mit der Opposition zusammenarbeiten», sagt Bettel.

In der Hauptstadt wächst die Zahl der Bewohner zweimal langsamer als in den anderen Regionen Luxemburgs. 2009 hat Luxemburg-Stadt eine Studie durchgeführt, aus der hervorging, dass 2900 Wohnungen in der Hauptstadt damals leer standen. Die Anzahl der Appartements, die sich in schlechtem Zustand befinden, ist nicht bekannt. Die Zahlen sind nicht offiziell. Grund: Die Erfassung der Daten war rechtswidrig.

Wohnungen als alte Büros und zu Spekulationszwecken

Bürgermeister Xavier Bettel will nun dem Problem auf den Grund gehen. «Man muss einen klaren Unterschied zwischen den Wohnungen machen, die als Büros verwendet wurden und in schlechtem Zustand sind, und den Wohnungen, die leer stehen, damit die Besitzer damit spekulieren. Und auch hier muss man diejenigen berücksichtigen, die die Wohnungen für ihre Kinder bereithalten», so Bettel.

Außerdem solle man die Beschränkungen in Kauf nehmen, die für Privateigentum gälten. Eine Lösung dafür «kann ein progressiver Steuertarif einmal im Jahr sein».

Erschwingliche Wohnungen sollen weiter gebaut werden

Trotz der steigenden Anzahl leerer Wohnungen will Bettel die Bebauungspolitik weiter fortsetzen: Wohnungen zu erschwinglichen Preisen sollen demnächst in Merl und Zessingen entstehen.