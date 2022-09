Asselborn zieht Bilanz: Rund 300 Asylanträge gehen monatlich in Luxemburg ein

Auf einer Pressekonferenz hat Außenminister Jean Asselborn (LSAP) am Montag Bilanz zum Thema Migration gezogen. «Wir haben eine Konstante von rund 300 Asylanträgen pro Monat», so der Minister. «Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass Migration zum Alltag gehört». Ein «neues Phänomen», wie er sagte, sei dabei eine steigende Zahl von Kindern.