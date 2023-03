LLO.lu: Rund 40.000 Menschen lernen Luxemburgisch auf ihrem Smartphone

Die kostenfreien App «Léier Lëtzebuergesch Online» (LLO.lu) zählt mittlerweile 47.000 registrierte Nutzer. Dies berichtete die Direktorin des Nationalen Spracheninstituts (INL), Maisy Gorza, am Dienstag und sprach von einem «sehr großen Erfolg». Das Tool wurde vergangenen September vorgestellt. Von diesen 47.000 Usern seien 39.000 aktiv. Der Großteil der Nutzer lebt in Luxemburg, dicht gefolgt von der Großregion (Frankreich, Deutschland, Belgien). Außerdem würden über 1000 App-Nutzer in Brasilien die Sprache ihrer Vorfahren lernen wollen, so das INL.