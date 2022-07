Vertrag bis 2025 : Rund 400.000 Euro pro Woche – Salah verlängert beim FC Liverpool

Superstar Mohammed Salah wird auch in den kommenden Jahren für den FC Liverpool auf Torejagd gehen. Der Ägypter verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2025.

Nach monatelangen Verhandlungen herrscht nun Klarheit um die Zukunft von Liverpool-Superstar Mohammed Salah. Der Ägypter verlängert seinen bis 2023 laufenden Vertrag beim Premier-League-Club vorzeitig um zwei weitere Jahre. «Ich freue mich sehr, meinen Vertrag zu verlängern, und bin sehr stolz», erklärt der 30-Jährige in einer Video-Botschaft aus dem Urlaub. «Hoffentlich gewinnen wir viele Trophäen zusammen.»

Alles gewonnen mit Liverpool

«Er gehört zu uns. Das ist sein Club, ich habe keinen Zweifel daran, dass Mos beste Jahre noch kommen werden», sagt Trainer Jürgen Klopp zur Vertragsverlängerung seines Superstars. «Und das will etwas heißen, denn die ersten fünf Saisons hier waren legendär.»

Der ehemalige FCB-Profi steht seit Sommer 2017 beim FC Liverpool unter Vertrag und brachte es in dieser Zeit auf 156 Treffer in 254 Spielen. In der vergangenen Saison wurde er bereits zum dritten Mal Torschützenkönig der Premier League. Mit Liverpool gewann der Ägypter je einmal die englische Meisterschaft, die Champions League, die Club-WM, den Ligapokal sowie den FA Cup.