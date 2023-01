Luxemburg: Rund 50 Lego-Baumeister präsentieren ihre Werke in der Belle Etoile

Bis zum 4. Februar bietet das Einkaufszentrum Belle Etoile in Bartringen in Zusammenarbeit mit LuxLug (Luxemburger Lego UserGroup) die Ausstellung «Build your world» an. Ein junger Kunde ist ganz begeistert von einem Lego-Piratenschiff, das der 43-jährige Pascal Wagner aus Kaundorf mitgebracht hat und ruft seiner Freundin «Ich liebe Lego!» zu.