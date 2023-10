RuPaul's Drag Race: Weltweit größtes Drag-Queen-Spektakel kommt in die Rockhal

Veranstaltung

RuPaul's Drag Race WERQ THE WORLD, die weltgrößte Transvestitenshow, kehrt 2023 mit Shows in über 100 Städten in den USA, Kanada, Australien, Asien, Europa, Mexiko und auch Luxemburg zurück! Die neueste Produktion in diesem Jahr ist ein Science-Fiction-Abenteuer, das in einer dystopischen Zukunft spielt. Die Drag Queens von RuPaul's Drag Race müssen sich zwischen realer und simulierter Welt entscheiden.