Medienmogul: Rupert Murdoch (92) wird zum fünften Mal heiraten

Getty Images via AFP/Dia Dipasupil

Getty Images via AFP/Al Bello

Der konservative Medienmogul Rupert Murdoch will mit 92 Jahren zum fünften Mal heiraten. Der Multimilliardär hielt vergangene Woche am St. Patrick’s Day um die Hand der 66-jährigen Ann Lesley Smith an, wie er der ihm gehörenden US-Boulevardzeitung «New York Post» vom Montag sagte. «Ich war sehr nervös. Ich hatte große Angst davor, mich erneut zu verlieben – aber ich wusste, dass es mein letztes Mal wird. Das sollte es jedenfalls sein. Ich bin glücklich.»