POM-3 : Russen setzen in der Ukraine offenbar verbotene neuartige Springminen ein

Gemäß der NGO Human Rights Watch setzt die russische Armee im Ukraine-Krieg verbotene und besonders tückische Antipersonenminen ein: Diese werden aus der Distanz verlegt und springen in die Höhe, wenn sich ein Mensch nähert.

Sie bezieht sich auf erst 2020 eingeführte Antipersonenminen des Typs POM-3, deren Einsatz Human Rights Watch kürzlich bekanntmachte, nachdem sie in der Nähe der Stadt Charkiw eingesetzt worden waren. Die auch als «Medaillon» bekannten Sprengkörper würden unter anderem von speziellen mobilen Raketenwerfern aus fünf bis 15 Kilometern Distanz in Kassetten à sechs Minen abgefeuert und sinken im Zielgebiet an Fallschirmen zur Erde. Dort entfaltet sich ein metallener Fächer und richtet die Mine senkrecht auf. Gleichzeitig bohrt sich ein seismischer Sensor in die Erde, der feine Erschütterungen wie etwa von Schritten wahrnimmt und die Mine zur Explosion bringt. Zuvor wird diese einen bis eineinhalb Meter in die Luft geschleudert, um besonders schwere Verletzungen zu verursachen. Nach einer Frist von mehreren Stunden oder Tagen zerstören sich die Minen selbst.