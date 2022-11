Luxemburg : Russische Bank sieht sich zu Massenentlassung gezwungen

LUXEMBURG – Die in der Hauptstadt ansässige russische East-West United Bank wird sich von 32 bis 44 Mitarbeitenden trennen müssen. Ihre Aktivitäten wurden stark von den Folgen des Krieges in der Ukraine beeinflusst.

Die Bank befindet sich am Boulevard Joseph II in der Hauptstadt.

Bei der East-West United Bank wurde ein Sozialplan unterzeichnet, dieser soll zur Entlassung von bis zu 44 Arbeitnehmern führen, wie Aleba (Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et Assurance) in einer Erklärung am Mittwoch mitteilte. Die seit über 45 Jahren in Luxemburg ansässige russische Bank, die auf Vermögensverwaltung und Transaktionen für russischsprachige Kunden spezialisiert ist, habe aufgrund des Krieges in der Ukraine und der gegen russische Interessen in Europa gerichteten Sanktionen mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen.