Ukraine-Krieg: Russische Botschaft blamiert sich mit «extremistischer» Benzinpreis-Karte

Während die Halbinsel schon 2014 gewaltsam vom Kreml annektiert worden war, zählt Russland Luhansk und Donezk seit erzwungenen Referenden zum eigenen Staatsgebiet. Im Bild eine Art Weihnachtsbaum in den Farben der russischen Flagge in Luhansk.

Die russische Landesvertretung in Schweden sorgt derzeit mit einem Tweet für Aufsehen. So postete der Account am Dienstag eine Karte von Europa, auf der die Preise für einen Liter Benzin in verschiedenen Ländern verglichen werden. Laut der Karte, die ursprünglich vom Instagram-Account forummapping publiziert wurde und ihre Daten von der Seite globalpetrolprices.com bezieht, ist das Benzin mit einem Literpreis von 0,71 Dollar derzeit in Russland mit Abstand am günstigsten. Die teuren Spitzenplätze belegen die nordischen Länder Island, Schweden und Finnland.