LUXEMBURG – Die russische Botschaft im Großherzogtum hält sich gegenüber den Medien zurück, ist aber in den sozialen Netzwerken offensiver und prangert die «Russophobie» an. Realität oder Propaganda?

Ukraine-Konflikt : Russische Botschaft prangert Spannungen in Luxemburg an

Die russische Botschaft befindet sich im Schloss Beggen in Luxemburg-Stadt. L'essentiel/Vincent Lescaut

Auf Facebook prangert ein gewisser Vladimir die «Provokationen» gegen Russen in Luxemburg an. Der in Minsk (Belarus.) geborene Mann trägt eine russische Flagge, um seine Unterstützung für die russischen Truppen in der Ukraine zu demonstrieren, und passt damit perfekt in die gezielte Kommunikation der russischen Botschaft in Luxemburg. Die russische Vertretung im Schloss Beggen in Luxemburg-Stadt, die bis vor kurzem noch gerne Journalisten empfing, hat jeglichen Austausch mit Presseorganen abgebrochen.

Alle Interviewanfragen blieben unbeantwortet, auch solche, die sich auf die Gefahr der Entwicklung einer «Russophobie» im Großherzogtum bezogen. In den sozialen Netzwerken und auf ihrer Website sind die Botschaften an die russische Bevölkerung in Luxemburg (ca. 1900 Personen) eindeutig: «Russische Bürger, einschließlich Kinder, waren Gegenstand von Aggressionen, feindseligen Botschaften und Diskriminierung (Belästigung, Einschüchterung, Drohungen)», schreibt die Botschaft und fordert die Betroffenen auf, sich an die konsularischen Dienste zu wenden.

Aussagen, die vor dem Hintergrund des Informationskriegs mit dem Westen mit Vorsicht zu genießen sind. Das Putin-Regime setzt seit vielen Jahren Falschinformationen ein, um die öffentliche Meinung in Europa und den USA zu beeinflussen. Die russische Botschaft in Luxemburg spricht in ihrer Wortwahl von der «Militäroperation in der Ukraine» im Einklang mit Putins Propaganda, die die Verwendung des Wortes «Krieg» aufs Schärfste verurteilt, und gibt die Botschaften des russischen Außenministeriums weiter, das den untergeordneten Medien ausdrücklich mit «Vergeltung» droht.

Die Anschuldigungen der «Russophobie» stehen im Gegensatz zu Interview-Aussagen russischer Bewohner des Landes: «Ich habe nichts dergleichen gehört, weder mir gegenüber noch in meinem Umfeld. Luxemburg ist ein multikulturelles Land und die Luxemburger verstehen, dass die Russen nichts damit zu tun haben», so eine russische Einwohnerin. Am Freitag hatte Premierminister Xavier Bettel dazu aufgerufen, nicht in «Russophobie» zu verfallen, und sich «mit den russischen Bürgern solidarisch erklärt, die gegen die Machthaber sind».

Die Verschärfung des Krieges in der Ukraine könnte jedoch dazu führen, dass die Ressentiments gegen die russische Vertretung auf dem Gebiet des Großherzogtums zunehmen. Wenige Tage nach Beginn der Invasion wurde Botschafter Dmitry Lobanov, der letztes Jahr nach Luxemburg kam, vor der Botschaft von Demonstranten angegriffen, die ihn als «Kindermörder» bezeichneten.