Video-Botschaft : Russische Journalistin Owsjannikowa meldet sich nach Flucht aus Hausarrest

Nach der durch ihren Live-Protest gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene Fernsehjournalistin Marina Owsjannikowa wird seit Kurzem gefahndet. Sie selbst bestätigt, sich aus dem Hausarrest entlassen zu haben.

Die mit ihrer Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin international bekannt gewordene Journalistin Marina Owsjannikowa hat den gegen sie verhängten Hausarrest eigenmächtig beendet. Owsjannikowa teilte am Mittwoch bei Facebook mit, sie befolge die ihr auferlegten Beschränkungen seit dem 30. September nicht mehr. Bereits am Wochenende hatte ihr Ex-Mann erklärt, sie sei mit ihrer Tochter geflohen.

In einem aktuellen Video erklärt sie: «Meine liebe Freunde, zieht Putin so ein ‹Armband› (Fußfessel) an. Er ist derjenige, den man einsperren und von der Bevölkerung isolieren sollte – für den Genozid am ukrainischen Volk und dafür, dass er massenhaften russische Männer in den Tod schickt.»

Die damalige Produzentin des staatlichen Fernsehens hatte Mitte März während einer abendlichen Nachrichtensendung im Hintergrund ein Plakat gezeigt, auf dem sie ein Ende des Krieges in der Ukraine forderte und dazu aufrief, nicht der russischen Propaganda zu glauben: «Sie lügen euch hier an.» Wegen Herabwürdigung des Militärs wurde sie entlassen und mit einer Geldstrafe belegt.

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Im August nutzte sie eine gerichtliche Anhörung zu einem weiteren Protest. Sie erschien im Gerichtssaal mit einem Poster, auf dem stand: «Lasst die ermordeten Kinder zu euch in der Nacht in euren Träumen kommen.» Vorgeworfen wurde ihr ein Straßenprotest im Juli, bei dem sie ein Banner hielt, auf dem stand: «(Der russische Präsident Wladimir) Putin ist ein Mörder, seine Soldaten sind Faschisten. 352 Kinder sind (in der Ukraine) getötet worden. Wie viele weitere Kinder sollten sterben, damit Sie aufhören?»

Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu zehn Jahre Gefängnis nach einem neuen Gesetz, das Äußerungen gegen das Militär unter Strafe stellt.