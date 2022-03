ESA stellt Kontakt her : Russische Marssonde noch nicht verloren

Nur Stunden nachdem die russische Raumfahrtbehörde die havarierte Sonde Phobos-Grunt praktisch aufgegeben hatte, kommen von den europäischen Kollegen gute Nachrichten.

Für die außer Kontrolle geratene russische Planetensonde Phobos-Grunt gibt es wieder einen Hoffnungsschimmer. Der Europäischen Weltaumorganisation ESA ist es am Dienstag gelungen, mit ihrer Bodenstation in Perth (Australien) Kontakt zum Havaristen aufzunehmen, sagte ESA-Sprecher Bernhard von Weyhe der Nachrichtenagentur dapd am Mittwoch in Darmstadt. Die Sonde habe damit erstmals Daten an eine Bodenstation zurückgesendet. Diese seien allerdings bisher noch nicht ausgewertet.