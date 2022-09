Ukraine-Krieg: Russische Politiker wollen Putin wegen Hochverrats anklagen

Rund 200 Tage nach Beginn des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine sieht sich Putin erstmals auch in Russland massiver Kritik ausgesetzt.

Gegen außen präsentiert sich der Kreml weiterhin selbst- und siegessicher, doch intern kriselt es in Moskau mehr und mehr. Erstmals haben jetzt Abgeordnete des Distrikts Lomonosowski in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, von seinem Posten zurückzutreten. Zwar habe dieser nach seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2000 vor allem in der ersten und in Teilen der zweiten Amtszeit gute Reformen vorgenommen – danach sei laut den Abgeordneten aber «alles schief gegangen».

Im Hinblick auf die Regional- und Kommunalwahlen, die am 11. September in Russland stattfinden, schreiben die Abgeordneten: «Wir haben unsere Ämter für fünf Jahre innegehabt, jetzt ist es Zeit, sie an Leute mit neuen Ideen und anderen Stärken abzugeben. Studien zeigen, dass in Ländern, die häufige Machtwechsel erleben, die Menschen besser und länger leben als in solchen, wo erst der Tod die Amtszeit eines Präsidenten beendet», schreiben die Abgeordneten im öffentlich zugänglichen Protokoll. Zuletzt haben auch ultranationalistische Blogger scharfe Kritik an Wladimir Putin geäußert – sie fordern eine Mobilmachung der Bevölkerung.