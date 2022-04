Marina Ovsiannikova : Russische Protest-Journalistin berichtet ab sofort als «Welt»-Korrespondentin

Durch ihre mutige Protestaktion im russischen Fernsehen wurde sie global bekannt. Nun hat sich der Axel-Springer-Verlag die Dienste der Journalistin gesichert.

Die durch ihre Protestaktion im russischen Fernsehen bekannt gewordene Journalistin Marina Ovsiannikova berichtet ab sofort als freie Korrespondentin für die «Welt». Der Axel-Springer-Verlag verkündete am Montag in einer Pressemitteilung , Ovsiannikova werde sowohl für die Zeitung schreiben als auch regelmäßig beim Nachrichtensender «Welt» zugeschaltet sein. Sie werde unter anderem aus der Ukraine und Russland berichten.

Protestaktion live im Staatsfernsehen

Die 43-jährige Ovsiannikova war am 14. März während der Nachrichtensendung «Wremja» des halbstaatlichen Senders Perwy Kanal (Erster Kanal) hinter der Nachrichtensprecherin aufgetaucht. Ovsiannikova, die selbst als Redakteurin für den Sender arbeitete, hielt ein Schild mit der Aufschrift: «Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen» in die Kamera. Dazu rief sie: «Stoppt den Krieg!», bevor die Live-Übertragung abrupt abgebrochen wurde.

Nach der Protestaktion wurde Ovsiannikova in Gewahrsam genommen und verhört. Zunächst wurde sie lediglich mit einer Geldstrafe belegt, ihr drohen jedoch weitere Verfahren. Wer in Russland die Invasion in der Ukraine als «Krieg» bezeichnet, riskiert unter einem neuen Gesetz eine mehrjährige Haftstrafe. Trotzdem lehnte die Journalistin ein Angebot des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf Asyl in Frankreich ab.