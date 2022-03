Mit Verspätung : Russische Sojus unterwegs zur ISS

Mit einer Verzögerung von zwei Monaten ist eine russische Rakete zur Internationalen Raumstation gestartet. Die Sojus TMA-22 hob am Montagmorgen mit drei Astronauten an Bord ab.

Die Kapsel soll am Mittwoch an die ISS andocken. Der geplante Start vor zwei Monaten war verschoben worden, nachdem Ende August eine unbemannte Sojus-Rakete abgestürzt war. Nun startete die Rakete mit zwei Russen und einem Amerikaner planmäßig am Montagmorgen vom russischen Weltraumbahnhof in Baikonur.