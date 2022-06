Invasion der Ukraine : Russische Soldaten erschießen Kameraden, der zwei Ukrainerinnen helfen wollte

Eine 29-Jährige berichtet von einem tragischen Erlebnis während ihrer Flucht aus Charkiw. Russische Soldaten nahmen Iryna und Karolina Perlifon zunächst in Schutz, bevor sie von ihren eigenen Kameraden beschossen wurden.

Mutter und Tochter wollten mit dem Auto aus der Stadt fliehen. Da die Mutter aber in Panik geriet, hielten sie an und wurden von zwei russischen Soldaten entdeckt.

Damals standen die russischen Invasoren kurz vor der Einnahme der Stadt, die sich heute wieder in ukrainischen Händen befindet.

Als die russischen Truppen im Februar näher und näher auf Charkiw vorrückten, entschlossen sich Iryna Perlifon (52) sowie ihre 29-jährige Tochter Karolina, mit dem Auto zu fliehen. Da ihre Mutter aber in Panik geraten sei, hätten sie angehalten und bei ihrem Stopp zwei russische Soldaten bemerkt, wie Karolina Perlifon gegenüber der « Sun » sagt.

«Wir haben das Schlimmste befürchtet, aber sie haben uns tatsächlich geholfen», so die 29-Jährige, die vor dem Krieg als Hundezüchterin arbeitete. Die Soldaten hätten sie daraufhin in der Nähe von Garagen versteckt und seien 15 Minuten lang bei ihnen geblieben, bevor die Vierergruppe von anderen russischen Soldaten entdeckt worden sei.

«Überall war Blut»

Diese haben laut Perlifon direkt das Feuer eröffnet, obwohl einer der russischen Soldaten, der das Mutter-Tochter-Duo vermeintlich in Sicherheit gebracht hatte, seine Kameraden angefleht hatte, nicht zu schießen. «Ich hatte meinen Kopf unten und hörte nur Schüsse. Als ich wieder aufblickte, war überall Blut. Ich war überzeugt, dass ich sterben würde, weil ich von einem Schrapnell einer der Kugeln getroffen wurde», so Karolina Perlifon gegenüber der «Sun».

Nachdem der Kugelhagel vorübergehend vorbei war, entdeckte die 29-Jährige den leblosen Körper ihrer Mutter. «Ich sah die Kugel in ihrem Kopf und wusste, dass sie tot ist. Ich hatte solche Angst», so Perlifon. Danach gelang es ihr, zu flüchten und den verwundeten russischen Soldaten ebenfalls ins Auto zu zerren. Zum Schicksal des russischen Soldaten macht Karolina keine Angaben, auch lässt sich der genaue Hergang nicht mit Drittquellen verifizieren. Zum Krieg sagt sie: «So etwas hat niemand verdient. Wir versuchten zu fliehen. Es ist schrecklich. Ich bin am Boden zerstört vor Kummer.»