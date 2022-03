Erkenntnisse des Pentagon : Russische Soldaten sabotieren angeblich ihre eigenen Fahrzeuge

Laut einem hochrangigen Beamten des US-Verteidigungsministeriums steht es um die Moral der russischen Truppen nicht zum Besten: So sollen sich viele Soldaten kampflos ergeben oder ihre eigenen Fahrzeuge sabotiert haben, um dem Krieg zu entgehen.

VIA REUTERS

Keine Informationen über den wahren Auftrag und zu wenig Nachschub an Treibstoff und Nahrung: Die Bedingungen für die angreifenden russischen Truppen in der Ukraine lassen offenbar bisweilen einiges zu wünschen übrig. Zudem seien viele Soldaten blutjunge Verpflichtete und nicht ausreichend trainiert.

So scheinen auch die Aussagen eines hohen Pentagon-Mitarbeiters glaubwürdig, der angibt, viele Angehörige der russischen Streitkräfte hätten sich den ukrainischen Verteidigern ergeben oder ihre eigenen Fahrzeuge beschädigt, um nicht an die Front rollen zu müssen.

Die Quelle, die anonym bleiben möchte, erzählt gegenüber der «New York Times», in einzelnen Fällen hätten sich angesichts der überraschend starken Gegenwehr in der Ukraine ganze russische Einheiten dem Feind ergeben. Andere hätten absichtlich Löcher in die Treibstofftanks ihrer Fahrzeuge geschlagen, damit diese noch vor der Front stehen bleiben.