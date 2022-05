Neue Angriffswelle aus St. Petersburg : Russische Troll-Fabrik greift offenbar systematisch westliche Politiker an

Das britische Außenministerium warnt vor Angriffen russischer Trolle auf westliche Politiker und Künstler: Aus einer Fabrik in St. Petersburg würden gezielt Falschinformationen verbreitet.

Russische Internettrolle haben nach Erkenntnissen britischer Forscher gezielt die Internetprofile westlicher Politiker und Künstler mit Kommentaren voller Falschinformationen überzogen. Unter den Betroffenen seien etwa der britische Premierminister Boris Johnson, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, erklärte das britische Außenministerium am Sonntag. Auch Künstler wie die französischen Elektromusiker von Daft Punk und die deutsche Band Rammstein standen demnach im Visier der Trolle. Ziel der bezahlten Internetnutzer sei es, mit einer großangelegten Desinformationskampagne in den sozialen Medien die Invasion in der Ukraine zu legitimieren, teilte das britische Außenministerium am Sonntag in London mit.