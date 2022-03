PLAKAT-PROTEST : Marina Ovsiannikova bereits verurteilt – sie bekommt «nur» eine Geldstrafe

Mitten in einer Live-Sendung des russischen Staatsfernsehens ist sie mit einem «No War!»-Plakat hineingestürmt. Nun wurde die TV-Journalistin bereits verurteilt.

Die Frau stürmte mit einem Plakat in die Live-Sendung …

Ihr Anwalt postete ein gemeinsames Selfie auf Telegram. Sie wartet in Moskau auf ihren Prozess.

Die Frau, die im russischen Live-Fernsehen gegen den Ukraine-Krieg protestiert hat, ist laut EU-Angaben verschwunden. «Ihre Anwälte dürfen keinen Kontakt zu ihr aufnehmen», fügte der Sprecher des EU-Chefdiplomaten Josep Borrell am Dienstag hinzu. Wie «CNN» nun vermeldet, ist die Frau in Moskau aufgetaucht. Ihr Anwalt hat ein Selfie mit ihr auf Telegram gepostet. Nach seinen Angaben befindet sich Maria Ovsiannikova in Moskau und wartet dort auf ihren Prozess. Dieser soll nun schon vorbei sein.