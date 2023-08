Russische Überläufer?: Kampfhelikopter landet in der Ukraine – und ergibt sich

Das ist wohl ein Novum: Die Crew eines russischen Mi-8-Kampfhubschraubers ist offenbar in ukrainisches Gebiet geflogen und hat sich der ukrainischen Armee auf dem 300 Kilometer von der Frontlinie entfernten Luftwaffenstützpunkt Poltawa ergeben.

Russische Militärblogger haben dies bekannt gemacht – und sprechen von einem Versehen: Der Heli-Mannschaft seien «Navigationsfehler» unterlaufen. Quellen in der Führung der ukrainischen Streitkräfte hätten die Informationen der russischen Blogger bestätigt, schreibt Juri Butusow, Chefredakteur des ukrainischen Nachrichtenportals Censor Net.

Ukraine glaubt nicht an Navigationsfehler

Einen «Navigationsfehler» der russischen Kampfheli-Piloten schließt man in der Ukraine aus: Der Hubschrauber fliege mit geringer Geschwindigkeit in geringer Höhe und die Besatzung sehe alle Landmarken gut. «Es ist einfach unmöglich, einen Fehler über 300 Kilometer zu machen, das ist ein (zu) großer Kraftstoffverbrauch. Es kann keine Unfälle geben», schreibt Butusow.

Die russische Crew habe «nur aufgrund eines gut vorbereiteten Fluges bewusst» auf dem Luftwaffenstützpunkt Poltawa landen können, so Butusow weiter. Er stellte in den Raum, dass auch russische Partisanen von der «Legion Freiheit Russlands» an der Aktion beteiligt gewesen sein könnten.