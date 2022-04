«Arbeit verunmöglicht»: Russische «Vogue» wird nach 24 Jahren eingestellt

Seit dem 9. März stehen der Instagram-Account und die Website von «Vogue Russia» still. Der CEO von Condé Nast, Roger Lynch, gibt nun bekannt, dass der Verlag per sofort alle Publikationen in Russland stoppt – darunter auch die russische Ausgabe der «Vogue».

«Die Verschärfung der Zensurgesetze, die die freie Meinungsäußerung erheblich einschränken und Redaktorinnen und Redaktoren allein dafür bestrafen, dass sie ihren Job machen, hat unsere Arbeit in Russland unmöglich gemacht», heißt es in einer Erklärung, die per E-Mail an die Mitarbeitenden von Condé Nast weltweit verschickt wurde.