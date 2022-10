Keine ärztliche Hilfe: Russische Wehrpflichtige klagen über tagelange Irrfahrt im «Corona-Zug»

In einem russischen Zug nimmt das Coronavirus laut einem Soldaten überhand. Der Zug fahre planlos umher, medizinische Hilfe gebe es keine. Auch auf anderen Videos ist zu sehen, dass es unter den Eingezogenen brodelt.

Laut einem eingezogenen Soldaten fährt in Russland seit Tagen ein Zug mit Rekruten umher, von denen angeblich viele an Corona erkrankt sind. In diesem Video klagen Armeeangehörige, man habe sie im Stich gelassen.

«Wir hatten schon in den ersten Tagen Probleme mit Atemwegserkrankungen», berichtet ein Angehöriger der russischen Taman-Division auf Telegram. Dann habe die ganze Einheit zehn Stunden lang an einem Perron warten müssen, die Soldaten hätten am Boden schlafen müssen, wie T-online berichtet.

«Inzwischen gibt es mehr Kranke als Gesunde an Bord, ich habe den Eindruck, alle sind richtig krank.» Am 29. September sei seine Einheit zusammen mit anderen in den Zug Richtung Südrussland gesetzt worden, ohne klares Ziel oder Aufgabe. Derzeit würden sie wieder Richtung Norden fahren.

«Medizinische Hilfe gibt es nicht»

Wegen der Erkrankungen sei der ganze Zug unter Quarantäne gestellt worden. «In der ganzen Woche habe ich weder Ärzte noch Kommandeure gesehen», schreibt der Soldat weiter. Seine Einheit habe sich selbst isoliert, doch viele seien bereits erkrankt. «Ich selbst habe Geruchs- und Geschmackssinn verloren, bei anderen ist es dasselbe. Daher nehmen wir an, dass es sich um das Coronavirus handelt. Medizinische Hilfe gibt es aber nicht, niemand wird uns behandeln», berichtet der Mann.

Dabei gebe es in seiner Einheit mehrere Männer mit chronischen Krankheiten, die ohne medizinische Untersuchung eingezogen worden seien. «Inzwischen gab es schon mehrere Herzinfarkte», sagt er sogar.

Der Zug soll bereits seit dem 29. September unterwegs sein. Mit dem Video will der Soldat wohl eine Verbesserung der Lage seiner Einheit erreichen: «Wir wollen nicht ernsthaft krank werden und werden nicht einfach in diesem Seuchen-Zug sitzen bleiben. Und wenn unsere Kommandeure uns deswegen Probleme machen wollen, gehen wir an die Öffentlichkeit.»

Keine Vorbereitung