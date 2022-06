Ukraine-Krieg : Russische Zentralbankerin erwartet langfristige Folgen der Sanktionen

Die russische Regierung tut gern so, als seien westliche Sanktionen kein Problem für ihr Land. Doch so einfach ist das nicht, warnt die Notenbankchefin.

Die russische Zentralbankchefin Elvira Nabiullina hat Hoffnungen auf eine Rückkehr zu wirtschaftlichen Verhältnissen in ihrem Land wie vor Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine gedämpft. «Es ist für jeden offensichtlich, dass es nicht so sein wird wie zuvor», sagte Nabiullina am Donnerstag auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg. «Die äußeren Bedingungen haben sich in der Tat für lange Zeit verändert, wenn nicht für immer.»