Ukraine-Krieg : Russischer Diplomat muss Luxemburg verlassen

LUXEMBURG – Außenminister Jean Asselborn hat am Mittwoch einen Diplomaten der russischen Botschaft zur Persona non grate erklärt. Die Person muss das Großherzogtum innerhalb von 15 Tagen verlassen haben.

Außenminister Jean Asselborn (LSAP) hat am Mittwoch beschlossen, einen Diplomaten der russischen Botschaft zur Persona non grata zu erklären und des Landes zu verweisen. Das teilt sein Ministerium mit. Die betroffene Person muss das Großherzogtum nun in den nächsten 15 Tagen verlassen.

Etwa 200 Diplomaten müssen Europa verlassen

Die russische Botschaft hat auf L'essentiel-Nachfrage erklärt, dass es einen Austausch mit der luxemburgischen Exekutive gegeben habe. Der Name der Person, die von der Ausreisepflicht betroffen ist, wurde nicht mitgeteilt. Sechs russische Diplomaten sind in Luxemburg ansässig, darunter Botschafter Dmitry Lobanov. Auch die russische Botschaft in Luxemburg leugnet die Gräueltaten der russischen Armee in Butscha. Zivilisten seien nicht Opfer von Gewalttaten geworden, es handele sich um «eine Inszenierung Kiews».