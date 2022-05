Michail Chodarenok: Russischer Ex-Oberst erstaunt mit Kriegskritik in Staatsfernsehen

Aufgrund der internationalen Unterstützung sei es durchaus realistisch, dass in naher Zukunft eine Million Kämpfer auf ukrainischer Seite stehen würden. (Symbolbild)

Michail Chodarenok ist ehemaliger Oberst der sowjetischen Armee. In einer Sendung im russischen Staatsfernsehen wies er Meldungen, wonach die ukrainischen Truppen an tiefer Moral litten, entschieden zurück.

Zu bester Sendezeit liest ein ehemaliger russischer Oberst im Staatsfernsehen der Moderatorin und den anderen Gästen die Leviten, wenn es um die Beurteilung des Krieges in der Ukraine geht. Gerüchte, wonach innerhalb der ukrainischen Armee eine schlechte Moral herrschen würde, seien «falsch» erklärt Michail Chodarenok in einer der meistgeschauten Talkshows des Landes am Montag.