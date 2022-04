Ukraine-Krieg : Russischer Gazprom-Topmanager kämpft nun für die Ukraine

Seine Flucht begründete er damit, dass er selbst in der Ukraine geboren sei, den Angriffskrieg Russlands verurteile und er «mit der Waffe in der Hand meine Heimat verteidigen» wolle. Weiterhin bezweifelt er, dass die Reihe von Toden russischer Superreicher allesamt Suizide waren.

Nach jahrelanger Arbeit beim russischen Energieriesen Gazprom hat ein Top-Manager des Konzerns die Seiten gewechselt und ist in die Ukraine geflohen. Er will dort gegen die russischen Truppen kämpfen. «Ich will mich von meiner russischen Vergangenheit reinwaschen», erklärte der langjährige Vizechef der Gazprombank, Igor Wolobujew, in einem Video-Interview, das am Dienstagabend auf Youtube veröffentlicht wurde und bis Mittwoch schon rund 200.000 Aufrufe hatte. Auch russischsprachige Medien berichteten über die Flucht des Managers.