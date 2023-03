Ukraine-Krieg: Russischer General tanzt nackt – für Zerstörung von 310-Mio.-Flieger verantwortlich

Auf Social Media wird derzeit das Video eines Striptease herumgereicht. Die Aufnahmen zeigen den russischen Generalleutnant Aleksandr Matownikow, wie er in einem Badezimmer tanzt – zwischendurch lässt er das Handtuch, das er um die Hüfte gewickelt hat, ganz fallen.

Dass das Video gerade jetzt auftaucht, ist allerdings kein Zufall. Matownikow ist jener Mann, unter dessen Aufsicht am Montag ein russisches Spionageflugzeug zerstört wurde. Die Berijew A-50 war auf dem Flugfeld in Machulischchi nahe der Hauptstadt Minsk in die Luft gesprengt worden. Der Wert des Aufklärungsflugzeuges: 310 Millionen Euro. Der Anschlag war von zwei Belarussen mit Drohnen verübt worden.

Ein Casanova im russischen Militär

Unter seinen Bekannten hat der 57-Jährige den Ruf eines Casanovas. Zwar sei er verheiratet, Gerüchten zufolge aber mehr an Frauengeschichten interessiert als am Schutz der wertvollen Flugzeuge, die in Belarus stationiert sind.

Belarus nimmt zwar nicht direkt an der russischen Offensive in der Ukraine teil. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat den russischen Truppen aber erlaubt, belarussisches Territorium als Ausgangspunkt für Einsätze in der Ukraine zu nutzen.

«Keine Überraschung, was auf dem Flugplatz passierte»

In Moskau ist Matownikow, aktuell stellvertretender Oberbefehlshaber der russischen Bodentruppen in Belarus, kein Unbekannter. Der General wurde vor drei Jahren in den Posten berufen. Zuvor hatte er in einer politischen Rolle als Wladimir Putins bevollmächtigter Vertreter im Föderationskreis Nordkaukasus gedient. Zu dieser Zeit war Matownikow auch Mitglied des Sicherheitsrates der Russischen Föderation.