Sibirien: Russischer Kampfjet stürzt in ein Gebäude – beide Piloten sind tot

Im sibirischen Irkutsk stürzte am Sonntagnachmittag ein Su-Kampfjet auf ein zweistöckiges Haus, wie Igor Kobzev, der Gouverneur der Region, mitteilte. «Nach vorläufigen Daten ist ein SU-Flugzeug auf ein zweistöckiges Haus in der Przhevalsky-Straße in Irkutsk gestürzt», heißt es in dem Eintrag auf seinem Telegram-Kanal. Das Ministerium für Notsituationen sagte, dass der Suchoi-Su-30-Jet während eines Testflugs abgestürzt sei.



Laut russischen Nachrichtenagenturen kamen dabei die beiden Piloten ums Leben. Am Boden soll es demnach keine Verletzten gegeben haben.