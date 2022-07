RT Frankreich : Russischer Sender scheitert beim Sendeverbot vor EU-Gericht

LUXEMBURG – Das EU-Gericht am Mittwoch einen Einspruch von RT gegen ein Sendeverbot abgewiesen, welches die EU im März mit der Begründung verhängt hatte, der Sender verbreite Falschmeldungen.

Das Sendeverbot in Frankreich ist laut EU-Gericht rechtens.

Das EU-Gericht in Luxemburg hat das gegen den russischen Staatssender RT – ehemals Russia Today – in Frankreich verhängte Sendeverbot bestätigt. Das Gericht wies am Mittwoch einen Einspruch von RT gegen das Verbot ab, welches die EU im März mit der Begründung verhängt hatte, der Sender verbreite Falschmeldungen.