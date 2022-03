Er gibt Ukrainern die Schuld - Russischer Skandal-Turner verteidigt seinen Auftritt mit Kriegssymbol

Am Wochenende entsetzte der russische Turner Iwan Kuliak beim Weltcup in Doha (Katar). Bei der Siegerehrung für die Entscheidung am Barren hatte der 20-Jährige auf seinem Trikot anstelle des Wappens ein «Z» als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine getragen. Daraufhin leitete der Weltturnverband FIG Disziplinarmaßnahmen ein. Am Sonntagabend teilte der Verband mit, dass die Ethik-Kommission aufgefordert wurde, nach dem «schockierenden Verhalten» ein Disziplinarverfahren zu eröffnen.