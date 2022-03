Ukraine-Krieg : Russischer Soldat soll eigenen Oberst mit Panzer überrollt haben

Laut einem ukrainischen Journalisten habe der Soldat mit der Aktion gegen die hohen Verluste in der russischen Armee protestiert. Oberst Yuri Medwedew soll sich mittlerweile in einem Krankenhaus in Belarus befinden.

1 / 4 In der Ukraine soll ein russischer Oberst vom eigenen Soldaten überfahren worden sein. Reuters Dies berichtet der ukrainische Journalist Roman Tsymbaliuk. Facebook/Roman Tsymbaliuk Die Aktion soll ein Protest gegen die hohen Verluste sein, die die russische Armee seit Beginn der Invasion einfährt. AFP

Ein Soldat der russischen Streitkräfte soll mit einem Panzer absichtlich den Oberst Yuri Medwedew überrollt haben. Dies berichtet die «Daily Mail» auf Berufung auf den Journalisten Roman Tsymbaliuk, der als mutmaßlich letzter ukrainischer Medienschaffender erst im Januar aus Russland geflohen war. Laut Tsymbaliuk rächte sich der Soldat mit der Aktion für die hohen Verluste, die sein Panzerverbund seit dem Start der Invasion der Ukraine erlitten hatte.

Unterkörper schwer verletzt

So sollen seit Kriegsbeginn bereits etwa die Hälfte der über 1500 Mann starken 37. motorisierten Gewehrbrigade verletzt oder getötet worden sein, wie Tsymbaliuk in seinem Facebook-Post schreibt. Ein Militäroffizier habe dafür vor allem den Kommandanten Yuri Medwedew verantwortlich gemacht und in einem passenden Moment im Kampf seinen Vorgesetzten mit einem Panzer überrollt und dabei an den Beinen schwer verletzt.

Laut Tsymbaliuk soll sich Medwedew mittlerweile in einem Krankenhaus in Belarus von seinen Verletzungen erholen. Dem Oberst soll außerdem eine finanzielle Entschädigung für seine «Kampfverletzungen» erhalten, wie der Journalist in seinem Post schreibt.

Die Vorkommnisse lassen sich zwar nicht unabhängig überprüfen, ein Video, das vom tschetschenischen Politiker und Putin-Freund Ramsan Kadyrow gepostet wurde, soll aber zeigen, wie Oberst Medwedew auf einer Bahre ins Krankenhaus gebracht wird. Das Schicksal des Soldaten, der seinen Kommandanten überfahren haben soll, ist derzeit unklar. Die Aktion ist ein weiterer Indikator für sinkende Moral im russischen Lager, deren Vorstoß weiterhin deutlich langsamer als ursprünglich von Russland geplant laufen dürfte.