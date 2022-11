Friedensbotschaft : Russischer Tennis-Star Rublew legt sich mit Präsident Putin an

«Peace, Peace, Peace – all we need», schrieb er auf eine Kamera-Linse.

Nach seinem Sieg an den ATP-Finals hatte Andrei Rublew eine Nachricht an seine russische Heimat parat.

Andrei Rublew (ATP 7) rang an den ATP-Finals in Turin seinen russischen Landsmann Daniil Medwedew (Weltnummer 5) in einem Krimi nach zweieinhalb Stunden 6:7, 6:3, 7:6 nieder. Dann ließ der russische Tennis-Star seinen Emotionen freien Lauf, er schrie seine Freude heraus. Und der 25-Jährige nutzte die grosse Bühne, um eine wichtige Botschaft in die Welt zu schicken. Er legte sich mit seinen Worten indirekt mit seinem Präsidenten Wladimir Putin an.