Bezwungen von einem Ukrainer - Russischer Turner provoziert mit Kriegssymbol bei Wettkampf

In zahlreichen Sportarten wurden russische und belarussische Athleten bereits ausgeschlossen. Auch der internationale Turnverband entschied sich am Freitag aufgrund des russischen Einmarschs in die Ukraine für diesen Schritt. Allerdings tritt die Maßnahme erst am Montag in Kraft. Auch aufgrund dieser Tatsache kam es am Wochenende bei einem Wettkampf zu einem Skandal.