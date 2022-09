Moskau : Russischer Verband nimmt nicht an Quali-Auslosung für EM 2024 teil

Der russische Fußball-Verband RFS nimmt nicht an der Auslosung der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland teil. Die Europäische Fußball-Union UEFA bestätigte am Dienstag nach ihrer Exekutivsitzung die Regularien für die Ziehung am 9. Oktober in Frankfurt für 53 Mitgliedsnationen ohne Russland. Ob Russland damit in jedem Fall auch von der Endrunde in zwei Jahren ausgeschlossen ist, ließ die UEFA offen. Zunächst ging es nur um die Teilnahme «an der Auslosung des Qualifikationswettbewerbs».