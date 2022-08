Veraltet : Russland baut Laptops mit Chips aus dem Jahr 2012

Trotz der wirtschaftlichen Beschränkungen, die als Strafmaßnahmen für den Einmarsch in die Ukraine verhängt wurden, hat das russische Unternehmen Prombit einen Weg gefunden, um Laptops im eigenen Land zu produzieren. Der Bitblaze Titan BM15 befindet sich derzeit in der Vorproduktionsphase, die Massenproduktion ist für November dieses Jahres geplant. Wie das Portal «Futurezone» schreibt, dürfte aber das Gerät weder optisch noch technisch gegen westliche Produkte ankommen.

Teurer Laptop, klobiges Design

Der Laptop richtet sich in erster Linie an Regierungsbehörden sowie an Russen und Russinnen in der höheren Einkommensgruppe: Die Aluminiumversion des Titan BM15 könnte umgerechnet rund 1.590 Euro kosten.