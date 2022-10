Russischer Generalleutnant : Russland behauptet, Bau von «schmutziger Bombe» befinde sich «in der Endphase»

Am Montag machte der russische Generalleutnant Igor Kirillow konkrete Angaben: «Nach den uns vorliegenden Informationen haben zwei ukrainische Institutionen spezifische Anweisungen zur Herstellung der sogenannten schmutzigen Bombe erhalten», so der Leiter der russischen Streitkräfte für radioaktiven, chemischen und biologischen Schutz. Die Arbeiten befänden sich «in der abschließenden Phase», behauptete Kirillow bei einem Briefing über Bedrohungen der Strahlensicherheit.

Wenn die Ukraine eine «schmutzige Bombe» zünde, könnten radioaktive Substanzen Polen bedecken und sich in einer Entfernung von bis zu 1500 Kilometern in der Atmosphäre ausbreiten, sagte das russische Verteidigungsministerium. Teile des russischen Militärs seien bereits darauf vorbereitet worden, unter den Bedingungen einer radioaktiven Verseuchung zu arbeiten, sagte Igor Kirillow.

«Die Gefahr liegt auf der Hand»

Dem Militär zufolge will das Kiewer Regime eine Provokation organisieren, um Russland des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen zu beschuldigen, und eine mächtige, weltweite antirussische Kampagne starten.

Auch in Regierungskreisen beharrt man auf Atomvorwürfe gegen Kiew: «Die Gefahr liegt auf der Hand», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Darauf angesprochen, dass die USA, Großbritannien und Frankreich die Vorwürfe in Zweifel ziehen, erklärte er: «Ihr Misstrauen gegenüber der Information, die ihnen von russischer Seite gegeben wurde, bedeutet nicht, dass die Gefahr des Einsatzes einer ‹schmutzigen Bombe› aufhört zu bestehen.»