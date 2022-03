Zensur für die Bürger : Russland blockiert Twitter

Der russischen Regierung sind die sozialen Netzwerke aus dem Ausland ein Dorn im Auge. Nun wurde offenbar Twitter blockiert und auch Facebook ist ins Visier des Kreml geraten.

Für viele Russinnen und Russen sind soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook wichtige Plattformen, um sich über die aktuellen Ereignisse in der Ukraine zu informieren und auszutauschen. Viele russische Medien sind durch einen sogenannten Maulkorberlass in ihrer Berichterstattung eingeschränkt, die staatlichen Medien berichten ohnehin nur das, was die Politik des Kreml unterstützt.

Facebook blockiert Werbung russischer Staatsmedien

In der Nacht auf Samstag hatte zudem der Facebook-Konzern Meta in Reaktion auf Russlands Invasion in die Ukraine weitere Schritte ergriffen. Man sei dabei, russische Staatsmedien daran zu hindern, im sozialen Netzwerk weltweit Anzeigen zu schalten oder dort Geld zu verdienen, gab Nathaniel Gleicher, Sicherheitschef bei Facebook, auf Twitter bekannt. Russland hatte am Vortag Facebook teils beschränkt: Die Kommunikationsaufsicht Roskomnadsor in Moskau warf dem Facebook-Konzern vor, mit der Sperrung russischer Medien auf dem Netzwerk «grundlegende Menschenrechte und Freiheiten» sowie «Rechte und Freiheiten russischer Bürger» verletzt zu haben.